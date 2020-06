Calcio. La Rocchettese conferma mister Croci e lancia un appello: "Ci aspettiamo costi d'iscrizione ridotti"

La Rocchettese stagione 2019/2020 era partita a fari spenti. Ma il lavoro di mister Mario Croci stava portando risultati nettamente superiori rispetto alla caduta libera dell'annata precedente, conclusasi comunque con la salvezza. Le parti si sono parlate in questi giorni e il responso è stato chiaro: avanti con il mister.

Ad annunciarlo è il dirigente Ferrero, che coglie l'occasione per unirsi all'appello lanciato dal Mallare sulle nostre colonne: "La Federazione ci aiuti".

"Spero che vi sia una drastica riduzione delle quote di iscrizione - afferma - visto il momento difficile e dato che questa stagione si è concluso anzitempo. Inoltre, spero davvero che non si opti per il girone unico comprendente savonesi e imperiesi".