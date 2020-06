Calcio, Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara smentisce le voci sulla panchina: "Al momento non abbiamo affrontato il discorso relativo alla guida tecnica"

La panchina del Soccer Borghetto, ormai da inizio settimana, si sta rivelando parecchia chiacchierata.

Conferme dal club non ne sono arrivate, ma i tam tam indicavano la possibilità del mancato rinnovo del rapporto con mister Giunta.

"Cado dalle nuvole quando sento certe cose - ha affermato il presidente Ferrara - siamo ancora in fase pienamente organizzativa e il tema dell'allenatore non è stato ancora affrontato. Non capisco chi possa mettere in giro queste voci così destabilizzanti. Aspettiamo la conferma del salto in Promozione, poi inizieremo a ragionare sulla prossima stagione".