Calciomercato, Sestrese. Bisio non resterà in maglia verdestellata. Il ds Catania: "Alessio grande professionista, il momento di emergenza ha inciso sul mancato accordo"

La missione di riportare in Eccellenza la Sestrese è stata compiuta, ma Alessio Bisio non rimarrà in maglia verdestellata nella prossima stagione sportiva.

A confermarlo è il direttore sportivo Andrea Catania, ai nostri microfoni:

"Sarà un dispiacere non avere Alessio con noi nel prossimo campionato; abbiamo provato a trovare un accordo ma le conseguenze della pandemia inevitabilmente ci ha portato a fare delle scelte diverse per quanto concerne la formazione dell'organico: privilegeremo i giocatori genovesi per contenere i rimborsi, motivo per cui non siamo riusciti a trovare un accordo.

Ringrazio comunque Alessio per il suo grande contributo e per la professionalità che ha sempre dimostrato, è più unico che raro trovare un giocatore di 45 anni con la sua mentalità".