Calcio, Finale. La prossima settimana l'incontro decisivo con Buttu. Il ds Rolando: "Abbiamo basi di buon livello dalle quali ripartire"

Nel corso della settimana appena conclusa si sono svolti diversi incontri tra il Finale e Pietro Buttu, utili a gettare le basi per la prossima stagione sportiva.

Per capire a che punto sia il percorso, abbiamo contattato il ds giallorosso Viviano Rolando.

"E' vero, posso confermare che i contatti tra il mister e la società sono stati frequenti - esordisce Rolando - ora puntiamo a renderli concreti nel corso della prossima settimana. Ci vedremo presto per un incontro e mi auguro possa essere l'ultimo e ufficializzare quindi il proseguimento del rapporto tra Buttu e il Finale.

Come varieremo l'organico nella prossima stagione? I ragazzi hanno chiuso in crescendo e questo ci incoraggia, tenendo conto anche dell'età media della nostra rosa. Con un paio di innesti mirati credo che potremo presentarci ai nastri di partenza con fiducia. A tutto questo, però, vanno aggiunte tutte le difficoltà legate al Covid. Aspettiamo di sapere anche il format dei campionati, è chiaro che un girone a 20 squadre diventerebbe difficilmente sostenibile per delle società dilettantistiche".