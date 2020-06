Estate su due ruote? Da ImperiaMoto le novità della gamma Yamaha

Da ImperiaMoto tante splendide novità per ripartire e vivere la tua estate su due ruote.

Un marchio leggendario come Yamaha ha fatto pervenire nel Ponente ligure presso il suo concessionario unico ufficiale segmento moto per Imperia e provincia le sue novità 2020.

Stiamo parlando di Tracer 700 e Tènèrè 700.

Tracer 700: il “gioiello” del settore Sport Touring. La carena aerodinamica di ultima generazione, con doppi fari LED e luci di posizione inclinate dal look aggressivo, esalta il design moderno e l'aspetto dinamico di questa moto.

Tènèrè 700: un mito degli anni ‘80 rivive in una nuova veste aggiornata al nostro tempo. Una moto che puoi usare ovunque e che ti permette di vivere senza limiti, con una sensazione di totale libertà.

Ed inoltre tutte le nuove colorazioni di gamma moto e scooter. Sono in atto promozioni esclusive dedicate per il brand dei tre diapason rilevabili sul sito internet per ogni modello.

Ricordiamo infine che Desnoe Group - Imperia Moto ha sedi ad Imperia – Sanremo – Torino.