Calcio, Murialdo. I valligiani ripartono da Andrea Alloisio: "L'obiettivo primario? Portare anche qui tanta gente al campo"

Rinforzare la società, ampliare la rosa e creare un senso di attaccamento alla squadra. Questi i tre obiettivi condivisi dal Murialdo e da Andrea Alloisio, il quale continuerà la sua collaborazione tecnica con il sodalizio valligiano anche nella prossima stagione.

L'ex Olimpia Carcarese continuerà quindi un rapporto che nel concreto non è mai iniziato in quanto l'interruzione delle ostilità a causa degli arcinoti problemi sanitari è arrivata pochi giorni dopo il suo approdo nel pianeta Murialdo a seguito delle dimissioni di Fabio Macchia

"Ho scelto di rimanere a Murialdo - spiega Alloisio - perché c'è tanta voglia di fare bene. Si tratta infatti di una realtà che vuole crescere, sia a livello societario sia a livello sportivo".

Dopo aver riportato dopo tanto tempo la squadra di Carcare in Prima Categoria, Alloisio non considera guidare un team che ha concluso l'ultima annata al penultimo posto in seconda categoria come un ripiego ma come uno stimolo. "Questa nuova avventura mi galvanizza - racconta - e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. La società ha intenzione di compiere dei passi avanti sotto diversi aspetti e dal punto di vista sportivo aggiungeremo sicuramente alcuni elementi per rinforzare ed allungare la rosa. Mi piacerebbe poter seguire un percorso simile a quello di Carcare, portando anche qui la gente al campo e creando entusiasmo nell'ambiente. I presupposti ci sono tutti. Credo che questa piazza abbia un potenziale ancora in parte inespresso che proveremo a tirar fuori".