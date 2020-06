Calcio. Protocolli sanitari inattuabili, l'Arenzano alza momentaneamente bandiera bianca

Il comunicato ufficiale:

Ci siamo presi due giorni per riflettere, abbiamo letto più volte il protocollo, ci siamo consultati al nostro interno e con altre società. A queste condizioni non possiamo consentire la ripresa dell’attività sportiva, perché è così che dobbiamo chiamarla, senza confonderla con Camp Estivi, Stage, Gare di nuove discipline che con il “gioco del calcio” hanno poco a che vedere.



Sanificazione, pulizia, distanziamento, lavori a gruppi, potenziamento organico Mister, Medico; il nuovo protocollo ci ha bloccati lasciando, per altro, tutte le responsabilità in capo dei Presidenti delle Società.

Siamo delusi, arrabbiati e continuiamo a non capire il motivo per quello che reputiamo sia un accanimento per le società dilettantistiche che tra mille difficoltà cercano di far crescere e divertire bambini e ragazzi.

Allo stato attuale dell’Emergenza, il protocollo, sembra sorpassato da almeno un mese rispetto all’apertura di altre attività non solo ludico/sportive (discoteche, sagre, ristorante, stabilimenti balneari e parchi giochi)

Attendiamo con ansia che la nostra Federazione faccia chiarezza, tenda la mano alle Società Sportive per fare ripartire un movimento che coinvolge tantissimi atleti, famiglie, istruttori, educatori e dirigenti.

Ci scusiamo con i nostri tanti tesserati e loro Famiglie, sicuri di averli dalla nostra parte dopo aver consultato il protocollo. L’appuntamento è solo rimandato, Vi aspettiamo più forti e determinati che mai a praticare il "calcio" nella nostra struttura, una tra le più belle del territorio Ligure con ampi spogliatoi, spazi esterni ed interni!