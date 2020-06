Calcio, Arenzano: si separano le strade con mister Manetti

Il comunicato ufficiale:

In questo momento di profonda incertezza, si separano consensualmente, le strade tra Arenzano e Mr. Manetti Alessandro.



Due due anni vissuti intensamente e con obiettivi raggiunti come i Playoff, subentrando a Dicembre la scorsa stagione e con la valorizzazione dei tanti giovani in questa purtroppo interrotta dall'emergenza Covid19.



Arenzano FC ringrazia il Mister per quanto dimostrato in quella che resta la sua seconda esperienza ad Arenzano ed augura le migliori soddisfazioni possibili in ambito sportivo; siamo sicuri che possa ben figurare anche in categorie superiori a lui più consone per capacità e professionalità.



Un ringraziamento anche a Giacinto Zito e Daniele Fornaro per la collaborazione.

Riteniamo che questo possa essere un arrivederci e non un addio.

Grazie di tutto Mister!