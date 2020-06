Calcio. Francesco Totti e Ilay Blasi sbarcano all'Aeroporto di Villanova d'Albenga

Scalo "a sorpresa" per il calciatore Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi all'aeroporto "Clemente Panero" di Villanova d'Albenga.

Una Villanova uggiosa e una fine pioggerellina tardo-primaverile hanno accolto il calciatore romano e la conduttrice televisiva; solo il tempo di un caffé veloce in piedi al banco del "Caffé dell'Aviatore", il bar dell'aeroporto, nell'attesa che un'automobile venisse a prenderli.

Le due celebrità sono giunte sul posto con un jet privato, ma hanno mantenuto la massima riservatezza sul motivo della loro tappa nel comprensorio ingauno: non si sa se per turismo o per affari. Del resto sono tanti i calciatori di serie A che nel corso dei decenni hanno scelto di investire i loro capitali in attività nella Riviera Ligure.