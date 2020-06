Scritte razziste sui muri di Albenga. La GSA prende le distanze: "Firma millantata, pronti a difenderci nelle sedi opportune"

"I ragazzi della GSA si dissociano con quanto apparso sopra un muro nella città e con il contenuto del messaggio, che non rappresenta i valori e gli ideali della tifoseria ingauna.

Ricordiamo come abbiamo avuto in gradinata tanti ragazzi di colore, come il compianto Isma, e pertanto rispediamo al mittente tutte le accuse false e vili mosse da chi vuole rovinarci e se servirà siamo pronti a difenderci nelle sedi opportune.