Calcio, Ceriale. Avanti nel segno della continuità, l'allenatore nella prossima stagione sarà ancora Andrea Biolzi

L'ASD Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente di aver trovato l'accordo con Andrea Biolzi anche per la stagione sportiva 2020-2021. Il tecnico albenganese sarà nuovamente alla guida della Prima Squadra affiancato dal Direttore Sportivo Marco Degola. La società ha riposto nuovamente fiducia nelle capacità palesate in questi mesi di collaborazione e vuole congiuntamente portare avanti il progetto di crescita e di rilancio della squadra di punta biancoblu.

Le dichiarazioni del DS

"Siamo contenti di aver trovato l'accordo con Andrea e stiamo già lavorando per essere pronti non appena si avrà la certezza della ripartenza. Il Covid avrà degli strascichi economici importanti nel calcio dilettantistico ed il Ceriale Calcio non ne sarà sicuramente risparmiato. Chi ci conosce sa che siamo una società che non fa false promesse e gli accordi non verranno disattesi, ma non ci possiamo più permette di viaggiare su cifre importanti e, come noi, moltissime altre realtà".

"Al gruppo solido dei "vecchi" abbiamo la fortuna di poter affiancare un corposo numero di giovani provenienti dal nostro settore giovanile che andranno ad abbassare notevolmente l'età media del gruppo, ma soprattutto saranno delle figure chiave nel prossimo campionato del Ceriale. In particolare, abbiamo dei 2001, 2002 e 2003 che hanno ben figurato nei campionati giovanili e che, finalmente, potranno togliersi qualche soddisfazione anche in Promozione".

Le prime parole di Andrea Biolzi:

"Sono contento di essere rimasto, se la società riuscirà a confermare la maggior parte dei giocatori della stagione appena conclusa e con qualche innesto nei ruoli giusti potremmo sicuramente divertirci. L'idea è quella di fare un campionato all'insegna della tranquillità, senza avere patemi di raggiungere la salvezza all'ultima giornata. Tutto quello che verrà in più lo prenderemo. Abbiamo appena iniziato, nei prossimi giorni parleremo con i giocatori e valuteremo le loro intenzioni". Nei prossimi giorni verrà annunciato lo staff tecnico che supporterà il Mister così come l'ufficializzazione dei primi giocatori.