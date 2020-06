Calcio, Pietra Ligure. Sospiro di sollievo per il presidente Faggiano: "Poco da festeggiare, ma retrocedere squadre a campionato non concluso è un'ingiustizia"

Festeggiare, vista la stagione che si è conclusa, può apparire senz'ombra di dubbio esagerato, ma nel quartier generale del Pietra Ligure si può certo tirare un sospiro di sollievo per la scampata retrocessione in Promozione.

Dico mezza perchè retrocedere delle squadre con la stagione non ancora conclusa, appare quanto meno forzato, ancor di più ne nel nostro caso, con cinque partite su otto da disputare in casa. L'auspicio è che anche il Molassana possa rimanere in Eccellenza, così come il Vado e gli altri club in Serie D. Mi spiace molto per i rossoblu, parliamo di una società seria, puntuale e che ha investito davvero molto nelle strutture, è paradossale che sia stata così fortemente paralizzata.