Calcio. Sarà promozione per le prime classificate nei campionati dilettantistici. L'ufficialità arriva dal vicepresidente LND

Era data per scontata, ma dopo il Consiglio Nazionale svolto nel corso della settimana, le prime squadre classificate di ogni girone dilettantistico possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha infatti confermato la promozione nella serie superiore per tutti i club che hanno ottenuto il primo posto in graduatoria nel momento dello stop al campionato.

Dopo l'ufficialità per l'Eccellenza, arriva quindi anche per le serie inferiori.

Le promozioni saranno ratificate regione per regione dai rispettivi Comitati.

Oltre all'Imperia in Serie D, salgono in Eccellenza anche Sestrese e Cadimare. Per quanto concerne il nostro comprensorio, invece, il Soccer Borghetto sarà promosso in Promozione, mentre la Prima Categoria accoglierà l'Argentina Arma. Cosa accadrà invece nel girone B di Seconda Categoria? Si va verso il primo posto ex aequo per Mallare e Vadese e la conseguente promozione di entrambi i club.