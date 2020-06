Celle - Riviera: ripartono gli allenamenti, mentre la società vara il suo primo direttivo. Alberto Pescetto eletto presidente

Via alla ripartenza degli allenamenti e semaforo verde per il consiglio direttivo della nuova società. Il Celle - Riviera ha iniziato a muovere i suoi primi passi, dopo l'annunciata fusione tra le civette e il prolifico settore giovanile appartenente al levante savonese.

Dal punto di vista sportivo siamo stati tra i primi a dare la possibilità ad una squadra del nostro settore giovanile, Allievi 2003, di riassaporare il clima del loro campo, non è stato semplice predisporre il rettangolo di gioco rispettando tutte le normative, siamo consci che questo sia solo il punto di partenza ed anche i ragazzi lo sanno bene, ma mai come in questo periodo riteniamo sia importante il valore sociale che lo sport rappresenta e vedere la felicità negli occhi dei nostri giovani ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti per ripartire.