Calcio dilettantistico. Annunciati tagli pesanti per le quote d'iscrizione. Sibilia: "Misure importanti messe in atto. La percentuale dei club in difficoltà può essere rivista al ribasso"

In tutte le dichiarazioni e anche nel comunicato finale, pubblicato al termine del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti , i vertici della LND hanno sottolineato la necessità di includere ai 10 milioni a bilancio le risorse che arriveranno dagli stanziamenti messi in campo dal governo.

Un passo in avanti importante, ma da integrare, nelle aspettative della Lega, con i fondi statali, per avvicinarsi quando più possibile ai 32-33 milioni annui necessari per mantenere la "macchina" accesa del mondo dilettantistico.

Tra chiusura delle strutture (in molti casi con bar e ristoranti annessi), senza dimenticare l'annullamento dei tornei giovanili primaverili, il contraccolpo per i club è stato pesante, seppur, con le misure messe in atto, il presidente nazionale, Cosimo Sibilia, ha percepito un possibile ridimensionamento della crisi: "All'inizio pensavamo che un 30% dei club non avesse la forza per ripartire, ora contiamo che questa percentuale possa essere fortemente ridimensionata".