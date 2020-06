Calcio, Seconda Categoria. Il ritorno della Spotornese non è così lontano

Quelli che fino a pochi giorni fa sembravano solo mormorii, si sono trasformati in sentori sempre più concreti tra le vie di Spotorno.

Sembrava una semplice suggestione, ma il ritorno della Spotornese sembra davvero essere ad un passo.

Alcune figure importanti del tessuto sociale cittadino si sono messe in moto per riaccendere i colori biancocelesti, tanto che l'iscrizione al prossimo campionato di Seconda Categoria viene data ormai per assodata.

Il ripristino dello stadio Siccardi, ormai destinato a parcheggio o luna park nei mesi estivi, sarà basilare, ma anche sotto questo punto di vista i primi passi sembrano volgere nella giusta direzione.