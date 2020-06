Calcio. Concluso il Consiglio Regionale: ok alla promozione delle prime classificate e al blocco delle retrocessioni a partire dalla Promozione

Come preventivato è stato un Consiglio del Comitato Regionale Ligure particolarmente lungo, visti i tanti argomenti da affrontare.

Novità sostanziali non ne sono emerse: confermata quindi la promozione per Imperia, Sestrese, Soccer Borghetto, e Atletico Argentina. Primo posto ex aequo in Seconda Categoria B, invece, per Mallare e Vadese.

Dalla Promozione a scendere, infine, è stato deliberato il blocco delle retrocessioni.

L'ufficialità, tramite il comunicato del Comitato, arriverà nei prossimi giorni, verosimilmente nella canonica finestra del giovedì pomeriggio.