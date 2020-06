Calcio, Savona. E' trascorso un altro week end di attesa

E' trascorso un week end decisamente particolare per il Savona.

Segnali ufficiali sulla chiacchierata trattativa non sono emersi, seppur il tran tran al Bacigalupo sembra procedere quasi con relativa tranquillità.

Tra un ulteriore taglio del manto erboso e i primi ipotetici segnali organizzativi in vista della prossima stagione, la parte tecnica attende l'input finale nel caso dovesse arrivare la notizia del cambio di proprietà.

I fratelli Sergi, come ormai risaputo, si stanno adoperando per trovare forze fresche da inserire ai vertici del club di Via Cadorna, tanto che, dai tifosi ai giocatori che hanno mantenuto saldo il rapporto con la piazza, nonostante mille disavventure, cresce l'attesa di un segnale.

L'annus horribilis nel frattempo ha terminato il suo percorso: proprio il 15 giugno del 2019 si apriva con la conferenza stampa al Mare Hotel il rapporto tra il Savona e la sua proprietà melliflua. Ora si attendono fatti, liquidi e volti.