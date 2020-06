Calcio, Arenzano: Davide Alvino è il nuovo direttore sportivo

Il comunicato:

Nell’ottica di rafforzare l’organico sia a livello organizzativo che tecnico la Società affida a Davide Alvino il ruolo di D.S, un ragazzo emergente, conoscitore del territorio e che vanta già una buona esperienza.

Arenzanese doc, del Villaggio come ci tiene a sottolineare, è partito con il Rensen Libraccio dalla terza categoria portandolo in prima; poi esperienze con Mister Tabbiani a Vado e Lavagna dove ha alzato l’asticella per qualità di giocatori e categoria, poi un avvicinamento a casa come Ds del Varazze che ha ben figurato negli ultimi due anni.

Essere profeta in Patria non è sicuramente facile, ma considerato il momento può essere una opportunità per consolidare la crescita di questo Ds “nostrano”.

L’Arenzano FC da il benvenuto ed augura a Davide le migliori soddisfazioni sportive; la bandiera Biancorossa dell’Arenzano sventola più forte che mai...