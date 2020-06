Nuovo annuncio del ministro Spadafora: "Allo studio la riforma per i lavoratori sportivi. 600 € prorogati anche a giugno"

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora , ieri sera è tornato in diretta Facebook per informare sulle ultime novità relative alle misure post epidemia.

Spadafora ha annunciato progressi per la riforma dello sport e sui contratti dei lavoratori sportivi, confermando come il bonus da 600 € sarà erogato anche nel mese di giugno.

Le richieste di contributi a fondo perduto per le Asd e le Ssd sono partite subito a razzo, con ben 1450 arrivate sul sito in poche ore.

Per quanto concerne invece la ripartenza degli sport da contatto il ministro ha dichiarato: "E' prevalsa la linea del ministro della salute, Roberto Speranza. Aspettiamo il 25 per valutare la curva epidemiologica, sperando che il ministro si convinca della fattibilità della riapertura. Ogni regione ha curve diverse, vedremo se sarà possibile già dal 25 riaprire in determinate zone d'Italia".