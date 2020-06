Calcio dilettantistico. E' il giorno del comunicato da parte del Comitato Ligure

E' atteso per la giornata odierna il comunicato del Comitato Regionale Ligure che sancirà ufficialmente la chiusura della stagione 2019/2020.

Scontato, come già ribadito in più occasioni, la promozione delle prime classificate, mentre dalla Promozione a scendere verrà operato il blocco delle retrocessioni.

Si capirà anche come verranno archiviate le coppe e, soprattutto, quale linea verrà intrapresa per quanto concerne gli under (le leve obbligatorie in Eccellenza e Promozione e l'improbabile abolizione in Prima Categoria).

Non è escluso che venga sancita la data anche per il via alle iscrizioni che, come sottolineato dalla Figc, dovrebbero partire dopo il 20 luglio, termine ultimo per formalizzare le fusioni.