Calcio dilettantistico: i verdetti dei vari campionati saranno ufficializzati nel prossimo comunicato

Bisognerà attendere il prossimo comunicato del Comitato Regionale Ligure per conoscere ufficialmente i verdetti relativi al campionato 2019-2020.

L'ultimo passaggio formale dovrà arrivare, tra le altre cose, dalla ratifica delle retrocessioni dalla Serie D e dai criteri di ripescaggio delle migliori classificate di Eccellenza.

Solo in quel punto, con il quadro globale chiaro, la Federazione ufficializzerà i verdetti.

Ciò non mette comunque in dubbio la promozione delle prime classificate di ogni girone e il blocco delle retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria.

La nota federale:

Si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale la definizione degli esiti delle suddette competizioni e le modalità di definizione delle posizioni in classifica nei gironi per i quali non si riscontra lo stesso numero di gare disputate da tutte le compagini partecipanti, rimanendo in attesa delle determinazioni riguardanti: