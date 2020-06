Calcio. L'annuncio della Fezzanese, presentato il ricorso contro la retrocessione in Eccellenza

La nota pubblicata dai verdi: Nella giornata di ieri la U.s. Fezzanese Calcio 1930 Official, per il tramite dei propri legali di fiducia Avv. Fabio Giotti e Avv. Francesco Rondini, ha depositato il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

Questo in via del tutto cautelare in attesa infatti che venga emanata dagli Organi competenti la Classifica Ufficiale del Girone A di Serie D.

Un atto dovuto quindi in quanto ieri spirava il termine ultimo per proporre ricorso come previsto dalla normativa vigente.