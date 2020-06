Calciomercato, Eccellenza. Comandano come sempre le punte. Situazione ancora in stallo a due settimane dall'apertura delle liste

Saranno come sempre le punte a infiammare il mercato estivo che, seppur con forte ritardo a causa dell'emergenza Covid-19, sta iniziando a muovere i primi passi.

A poco meno di due settimane dall'apertura delle liste di trasferimento, andiamo a vedere squadra per squadra come si presenta la situazione.

Partendo in ordine alfabetico si parte da Alassio. I piani societari, come confermato dal presidente Vincenzi, sono ancora in stand-by, ma la sicurezza sul fronte offensivo si chiama Simone Lupo. Bene anche i giovani Damonte e Gerini che potrebbero con un anno di esperienza in più regalare un contributo ancora più pesante, senza dimenticare Nicolò Alfano.

Albenga ha tante frecce (anche troppe) nell'arco da cui eventualmente ripartire. Si aspetta un segnale societario, e il campionato di competenza nella prossima stagione sportiva, per imbastire il nuovo progetto tecnico.

Capitolo Cairese. Si è mormorato molto di un possibile interessamento del Vado per Saviozzi (come per Di Martino), come di un possibile sondaggio per Lorenzo Anselmo, nella scorsa stagione alla Sestrese. Work in Progress.

Finale. Un Vittori in piena forma sarebbe sicuramente il miglior "acquisto". Ci sono buoni presupposti su cui appoggiarsi, lasciando correre qualche fantasia su un possibile colpo a effetto.

Il nuovo Pietra. Tutto verte intorno intorno a Zunino che, per problematiche lavorative, potrebbe lasciare i biancazzurri. Se questa eventualità si palesasse la ricerca di una punta di buon profilo scatterebbe in maniera automatica.

Vado. I rossoblu hanno scoperto le proprie carte iniziali da tempo, con i forti sondaggi per Capra e Donaggio. Alessi in Eccellenza è una garanzia, mentre gli ex compagni gialloblu Saviozzi e Di Martino sarebbero sulla possibile lista della spesa.