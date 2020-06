Calcio, allenatori: ecco i futuri tecnici che potranno partecipare all'abilitazione Uefa C

In relazione al Corso in epigrafe si evidenzia, in via preliminare, che alla data di chiusura prevista sono pervenute 230 richieste di partecipazione, presentate da 83 Società.

Vista l’impossibilità di superare il numero di 60 candidati previsto dal Bando pubblicato dal Settore Tecnico sull’argomento, si è provveduto a stilare l’elenco degli ammessi di seguito riportato, tenendo conto di una serie progressiva di criteri che hanno considerato: un candidato per ciascuna Società – ammissione diretta delle candidate – privilegio dei candidati che, per titolo di studio ed altri elementi, hanno più difficoltà di punteggio per poter essere ammessi ai Corsi tradizionali e non ad invito come il presente – privilegio delle Società regionali.

Premesso quanto sopra, si rendono noti, a seguire ed in ordine alfabetico per Società proponente, i nominativi dei soggetti ammessi al Corso in epigrafe, come dal punto 2. del Bando di ammissione, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 332 2019/2020 del Settore Tecnico in data 28/05/2020.

SOCIETA’ RICHIEDENTE CORSISTA

A.N.P.I. Sport E. Casassa BENEDETTI Paolo

Academy Rapallorivarolese IAIA Cristian

Academy Tigullio CAVAGNARO Mattia

Angelo Baiardo DIGNO Adamo

ARCI F.Merlino e 8 Marzo POMODORO Dario

ARCI Pianazze NATALE Aldo

Area Calcio Andora PROGLIO Alessio

Arenzano Football Club GIUSTO Angelo

Bogliasco Football Club TERENZIANI Andrea

Borgoratti SCIUTTO Massimo

Borgorotondo VL ROMUALDI Corrado

Borzoli BURGIO Antonino

Busalla Calcio MURA Andrea

Ca De Rissi San Gottardo NICOLI Marta

Cairese MORENA Silvio

Calvarese 1923 ROCCHIO Ivano

Campomorone Sant’Olcese RICHETTI Stefano

Canaletto Sepor SPORTILLO Massimo

Cengio DE MITRI Veronica

Ceparana Calcio DANUVOLA Franco

Chinze Zena FERRARA Daniel

Città di Cogoleto SANTORO Lorenzo

Club Erg BRESCIA Raffaele

Colli Ortonovo RICCI Diego

Entella AMINI NOUGARANI Shiva

F.S. Sestrese Calcio 1919 BOTTIN Sara

Follo Calcio 2012 BETTA Mauro

Football Genova Calcio CAPRA Stefano

Genovese Boccadasse ARDITI Fabio

Golfoparadisoproreccoc.A. VALLE Andrea

Goliardicapolis 1993 FERRARIS Roberto

Imperia TRUCCO Alessandro

Internazionale Genova GUALMINI Federico

Legino 1910 DORIGO Federico

Levante C Pegliese BEDOCCHI Andrea

Levanto Calcio LAGAXIO Marco

Molassana Boero A.S.D. CANEVA Alex

Olimpic 1971 VENZA Maurizio

Oneglia Calcio BELLA Giovanni

Pieve Ligure DELLEPIANE Claudio

Polis Genova 1993 BUONI Davide

Praese 1945 SERVETTO Monica

Priamar 1942 Liguria SPADONI Luca

Pro Pontedecimo Calcio FORNONI Alessandro

Rapallo R.1914 Rivarolese Ymeri Arturo

Rivasamba H.C.A. FRAZUOLI Luca

Riviera del Beigua Calcio BASSO Iacopo

Sampierdarenese MICHELETTO Marco

San Filippo Neri Albenga TAVERNA Daniele

San Michele VACCARO Giovanni

Santa Maria 2013 BACIGALUPO Daniele

Serra Riccò 1971 PERELLI Lorenzo

Sestri Levante 1919 MORA Cesare

Tarros Sarzanese Srl ANTONELLI Luca

Vallescrivia 2018 TOMASSETTI Giancluca

Vallestura Calcio RISSO Alberto

Varazze 1912 Don Bosco COLA Emanuele

Ventimigliacalcio GIGLIO Vincenzo

Villaggio Calcio CASTELLINI Pietro

Voltrese Vultur BEN MABROUK Imed