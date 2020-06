Calcio. Francesco Cocito tra campo e scrivania: "Con un progetto serio sono pronto a continuare, ma potrei pensare a voltare pagina"

Appena uscita la notizia del mancato accordo con il Pietra Ligure, il telefono di Francesco Cocito ha iniziato logicamente a diventare rovente.

Tanti club del comprensorio savonese si sono messe sulle tracce del difensore centrale, seppur non è detto che sia così scontato rivederlo in campo.

"Per prima cosa ci tengo a ringraziare il Pietra Ligure. Ho trovato una società estremamente seria e di persone perbene. Semplicemente non abbiamo trovato l'accordo a livello reciproco, cosa che non andrà assolutamente a ledere i rapporti.

Ancora un grazie a tutta la dirigenza, a mister Pisano e al direttore Filadelli.

La mia prossima destinazione? E' ancora presto per dirlo, ma per continuare a giocare sarà necessario intravedere un progetto serio, in caso contrario potrei anche aspettare.

C'è però anche una terza opzione - conclude Cocito - ed è quella di passare dietro la scrivania. Diventare direttore sportivo o affiancarne uno per imparare mi stimolerebbe non poco.

Un bilancio sulla stagione? Personalmente positivo, ho avuto la fortuna di rapportarmi con due club di alto profilo come l'Albenga e il Pietra.