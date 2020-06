Calcio. Ora è ufficiale, Alberto Corradi riparte dall'Arenzano

Il comunicato ufficiale:

Parte di slancio la nuova stagione sportiva 2020/2021.

Dopo i comunicati ufficiali di ieri da parte della LND, Arenzano FC è lieta di comunicare di aver affidato la guida della prima squadra a Mister Alberto Corradi.

Il Ds Alvino ha centrato il primo obiettivo trovando la figura giusta per il “dopo Manetti”.

Curriculum di tutto rispetto per “il Condor Corradi”, cresciuto nelle giovanili dell’Arenzano e con una buona carriera nelle prime squadre di Arenzano, Varazze e Cogoleto; ha poi “studiato” da Mister con il Libraccio Rensen e Varazze, ottenendo ottimi risultati in promozione per poi affrontare l’esperienza nei professionisti come secondo di Juric partendo da Mantova, poi Crotone conquistando una storica promozione, ed infine al Genoa in serie 🅰️.

Conteso da molte società, anche di categoria superiore, Mister Corradi ha sposato le idee Arenzano FC per un progetto a 360° che possa contribuire al rafforzamento societario, aumentare lo spirito di appartenenza e valorizzare ulteriormente il nostro settore giovanile.

Lo Staff sarà completato da figure importanti quali:

Alberto Perasso Mister in seconda,

Pier Luigi Ghiraldelli Preparatore portieri,

Mario Ponti tattico e relazioni con la stampa,

Patrizio Rattone Team Manager.