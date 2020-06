Calcio. Ripescaggi in Serie D. Pubblicati i parametri per i ripescaggi dei club di Eccellenza

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto dei criteri riportati nel C.U n.324 della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto dell’interruzione dell’attività deliberata dal Consiglio Federale dello scorso 20 maggio e in ottemperanza ai principi dell’articolo 18 del Decreto Legge dello scorso 19 maggio, ha approvato la tabella dei punteggi delle Società di Eccellenza per gli eventuali ripescaggi nel Campionato Serie D 2020/2021. Saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2020/2021, l’alternanza verrà ristabilita secondo il principio per cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA’ CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2019/2020

Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D tutte le Società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020.

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione punti 4

Società avente sede in capoluogo di Provincia punti 3

Società avente sede in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti punti 2

Società avente sede in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti punti 1

DIRITTI SPORTIVI (i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale: Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990) punti 3

Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000) punti 2

Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2010)

punti 1

MERITI SPORTIVI

(I punteggi riferiti alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 non sono tra loro cumulabili)

Società seconde classificate Campionato di Eccellenza 2019/2020 punti 6

Società qualificate ai Quarti della fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza 2019/2020 punti 3

Società qualificate alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 punti 1





VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Campionato unico di Lega Pro, Serie C) - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 punti 3

Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) punti 2

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) punti 1

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) punti 1 Per la partecipazione all’ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 31.12.2019 punti 1

Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019): per ogni stagione punti 2





VOLUME ATTIVITA’ GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica) Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020 punti 5

Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2019/2020 punti 5

Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020 punti 3

Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s.2019/2020 punti 3

Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020 punti 2

Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020 punti 2

Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020 punti 1

Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020 punti 1

Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020 punti 1

Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020 punti 1

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 punti 5

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 5 in relazione alle condizioni generali dell’impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche: verbale Commissione Provinciale o Comunale di vigilanza del campo di giuoco - servizi aggiuntivi - capienza delle tribune - condizioni spogliatoi - impianto di illuminazione - dotazione di manto erboso.

Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

Vengono inoltre confermate le seguenti determinazioni: - esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2020/2021, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.