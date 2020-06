Calcio, Serie D: ecco i parametri per chiedere la permanenza nella categoria nonostante la retrocessione

Anche i parametri per richiedere la permanenza in Serie D. nonostante la retrocessione, sono stati pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Ecco le tabelle a cui si potranno eventualmente aggrappare Ligorna, Vado e Fezzanese per richiedere di iscriversi al prossimo campionato interregionale.

Saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

TABELLA PUNTEGGI

SOCIETÀ RETROCESSE

Hanno diritto a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 tutte le società retrocesse come da C.U. n.113 del 19.06.2020 della stagione sportiva 2019/2020 del Dipartimento Interregionale

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di regione punti 4 Società avente sede in capoluogo di provincia punti 3

Società avente sede in comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti punti 2

Società avente sede in comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti punti 1

DIRITTI SPORTIVI (i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019 a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990) punti 3

Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000) punti 2

Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2020) punti 1

MERITI SPORTIVI (classifica finale nel campionato 2019/2020)

Società classificata 15° posto proprio girone (17° gironi B-C) punti 10

Società classificata 16° posto proprio girone (18° gironi B-C) punti 8

Società classificata 17° posto proprio girone (19° gironi B-C) punti 6

Società classificata 18° posto proprio girone (20° gironi B-C) punti 2

Società partecipante alla Coppa Italia della Lega Nazionale Professionisti punti 2

MERITI SPORTIVI (riferiti all’esito della classifica finale) (i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Società retrocessa per peggior media punti punti al 15° posto (17° gironi B-C) punti 25

Società retrocessa per peggior classifica avulsa ex equo al 15° posto (17° gironi B-C) punti 20

Società retrocessa per peggior scontro diretto ex equo al 15° posto (17° gironi B-C). punti 20

Società retrocessa con distacco punti da 1 a 3 dal 14° posto (16° gironi B-C) punti 12

Società retrocessa con distacco punti da 1 a 3 dal 15° posto ex equo con 1/più società (17°gironi B-C) punti 10

VALORE SPORTIVO

- Società con militanza nel Campionato Interregionale Serie D (nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) per ogni stagione punti 3

- Società con militanza decennale consecutiva nel Campionato Interregionale Serie D (dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2019/2020) una tantum ulteriori punti 4

- Società con militanza ultra decennale consecutiva nel Campionato Interregionale Serie D (dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2019/2020) una tantum ulteriori punti 6

- Società con militanza nel Campionato Serie C Lega Pro (nelle stagioni 2016/2017, 2017/2018; 2018/2019) per ogni stagione punti 4

- Società con militanza nel Campionato di Serie B (nelle stagioni 2014/2015, 2015,2016, 2016/2017) per ogni stagione punti 5

- Società con militanza nel Campionato di Serie A (nelle stagioni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) per ogni stagione punti 6

- Società vincente la Coppa Italia Serie D dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 punti 5

- Società vincente scudetto Campionato Nazionale Juniores Under 19 dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 punti 5

- Società vincente Titolo Nazionale Juniores regionale Under 19 LND dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 punti 5

- Società vincente Titolo Italiano Under 17 (ex Allievi) dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 punti 5 -Società vincente Titolo Italiano Under 15 (ex Giovanissimi) dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 punti 5

N.B. Le attribuzioni dei punteggi si riferiscono alle società interessate che hanno effettivamente partecipato ai summenzionati campionati (la valutazione avverrà secondo l’anzianità federale ed il numero di matricola)

Per le società già ripescate nelle stagioni 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 il valore sportivo sarà attribuito a decorrere dalla stagione sportiva successiva a quella del ripescaggio

VOLUME ATTIVITA’ GIOVANILE (svolta nella stagione 2019/2020)

Società partecipante a tutti i campionati e tornei organizzati dal Settore punti 12

Società partecipante ad almeno 3 campionati e tornei organizzati dal Settore punti 8

Società partecipante ad almeno 2 campionati e tornei organizzati dal Settore punti 4

Società partecipante ad almeno un campionato e torneo organizzato dal Settore punti 2

Società con requisito “scuola di calcio élite” riconosciuta dalla F.I.G.C. punti 4

Società con requisito “scuola di calcio” riconosciuto dalla F.I.G.C. punti 2

N.B.: Le attribuzioni dei punteggi devono riflettere distinte partecipazioni di squadre alle diverse attività (campionati Under 17/ex Allievi e Under 15/ex Giovanissimi, tornei Under 13/ex Esordienti e Under 11/ex Pulcini) del Settore indipendentemente dall’ambito in cui sono svolte (regionale, provinciale) e con valore di classifica.

Sarà cura del Dipartimento Interregionale documentare la suddetta attività. Nell’ipotesi in cui uno o più campionati (campionati Under 17/ex Allievi e Under 15/ex Giovanissimi, tornei Under 13/ex Esordienti e Under 11/ex Pulcini) non siano iniziati ovvero potuti svolgere per la sospensione dell’attività agonistica a causa dell’effetto del COVID 19, sarà richiesta ai Comitati Regionali LND interessati la relativa certificazione per l’attribuzione del punteggio

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (nelle stagioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) per ogni stagione punti 5

Società che ha anche partecipato ai Campionati Regionali di calcio a 11 femminile organizzati dai Comitati Regionali della LND (nelle stagioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) per ogni stagione Nell’ipotesi in cui uno o più campionati non siano iniziati ovvero potuti svolgere per la sospensione dell’attività agonistica a causa dell’effetto del COVID 19, sarà richiesta ai Comitati Regionali LND interessati la relativa certificazione per l’attribuzione del punteggio punti 3

N.B.: Le attribuzioni dei suddetti punteggi risulteranno dalla apposita classifica redatta dal Dipartimento e pubblicata al termine del Campionato.

MERITI DISCIPLINARI (per l’attività svolta nella stagione 2019/2020)

Società prima in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Serie D punti 8

Società prima in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 punti 6

Società 2° in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Serie D punti 4

Società 2° in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 punti 3

Società 3° in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Serie D punti 2

Società 3° in classifica Premio Disciplina alla sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 punti 1

Società Vincente Premio Disciplina Campionato Serie D nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 (per ciascuna stagione sportiva) punti 6

Società Vincente Premio Disciplina Campionato Nazionale Juniores Under 19 nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 (per ciascuna stagione sportiva) punti 4

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 6 punti in relazione alle condizioni generali dell’impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche:

1) Verbale Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza;

2) Dotazione di manto in erba naturale o artificiale;

3) Capienza;

4) Condizioni spogliatoi;

5) Impianto di illuminazione;

6) Servizi aggiuntivi; Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi ovvero che abbiano giocato in deroga sul proprio impianto (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

DETRAZIONI – PENALITÀ (relative al campionato 2019/2020)

Per ogni giornata di squalifica, sospensione o porte chiuse del campo di gioco e/o chiusura parziale di settori dello stesso, per provvedimento disciplinare punti -2

Per ogni punto di penalizzazione in classifica punti -2

Da 101 a 300 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato Serie D punti -3

Da 301 a 500 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato Serie D punti -4

Oltre i 501 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato Serie D punti -6

N.B. Nella ipotesi di parità di punteggio fra due o più squadre nella stesura della graduatoria definitiva sarà classificata prima la Società con la migliore posizione nella classifica del girone di competenza ed in caso di ulteriore parità quella con la migliore posizione nella graduatoria generale della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D 2019/2020.

Viene confermata la seguente determinazione riguardanti tutte le società retrocesse:

- esclusione dalle domande di ripescaggio per il completamento dell’organico 2020/2021, per le società sanzionate per illecito in una delle seguenti stagioni sportive: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.