Calcio, Serie D: ufficializzata la classifica. Vado retrocesso, Savona al 7° posto

E' stata sancita ufficialmente stamane la retrocessione del Vado in Eccellenza.

La Lega Nazionale Dilettanti ha stilato la classifica finale, stabilendo la promozione della Lucchese in Serie C e la retrocessione di Verbania, Ligorna, Vado e Fezzanese (per peggior classifica avulsa rispetto a Bra e Ghiviborgo) in Eccellenza.

Settimo posto, infine, per il Savona, pronto a concludere la stagione con un onorevole piazzamento nonostante le tribolazioni societarie.

Classifica: 48 Lucchese, 47 Prato, 45 Casale, 43 Seravezza Pozzi, 41 Caronnese *, 37 Real Forte Querceta, 36 Savona, 34 Borgosesia, 34 Chieri, 33 Sanremese, 32 Fossano, 28 Lavagnese, 26 Bra, 26 Ghiviborgo, 26 Fezzanese, 24 Vado, 23 Verbania *, 22 Ligorna