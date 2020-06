Gianna Nannini ad Andora, la cantante affascinata dalla marcia acquatica

Comparsata a sorpresa per Gianna Nannini oggi ad Andora. Dopo una passeggiata sul lungomare, la cantante ha fatto tappa al bar dei Bagni Colombo. I gestori non si sono certo fatti cogliere impreparati e hanno "sparato" nelle casse dello stereo la sua canzone "Sei nell'anima".

A quel punto, come un boato, tutti i presenti si sono alzati in un coro. La Nannini non si è sottratta all'invito e ha cantato la sua canzone insieme ai fans. Subito dopo, pur nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento, si è piacevolmente intrattenuta con il suo pubblico a scattare foto e firmare autografi. Dopodiché ha salutato tutti urlando un festoso "W la Liguria!"

Ma c'è una cosa che ha destato lo stupore e la curiosità di Gianna Nannini: è la "marcia acquatica" che si stava praticando nello specchio di mare antistante il Circolo Nautico. La cantante ha voluto conoscere i dettagli di questa attività sportiva.

Il sindaco Mauro Demichelis si è detto felice e onorato per la visita di Gianna Nannini, dichiarando che si augura di averla ben presto ospite in città anche sul palco per un concerto.