Il Soccer Borghetto riparte dal proprio simbolo.

Non appare infatti come un caso che la dirigenza biancorossa abbia posto come prima conferma quella di Marco Carparelli.

L'attaccante ha trovato l'accordo con la dirigenza nella serata di ieri, confermando il proprio legame con la società del presidente Ferrara.

Per Scannapieco e Auteri è la prima mossa di un'estate che si preannuncia particolarmente calda a livello di mercato.