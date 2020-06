Calcio, Ceriale: la panchina dei Giovanissimi 2006 va ad Andrea Savona

Il comunicato:

Sta entrando nel vivo la riorganizzazione del settore giovanile: molti allenatori, infatti, hanno terminato il ciclo biennale con il loro gruppo e si apprestano a sedere su una nuova panchina.

I Giovanissimi 2006 – orfani di Mister Stella passato alla Juniores Eccellenza – cominceranno una nuova avventura guidati da Andrea Savona.

Un’unione questa, che sembra prevedere fuochi d’artificio e un’annata entusiasmante per i tifosi di questi ragazzi.

Mister Savona è infatti reduce da un’esperienza più che positiva con gli Allievi 2003: due anni vissuti da protagonisti tanto da guadagnarsi l’appellativo di Ragazzi Terribili e numeri che hanno portato i nostri colori in vetta insieme a società molto blasonate.

Dall’altra parte un gruppo di ragazzi capitanato da Loberto e dal vice Piazza che ha piacevolmente stupito nella loro prima esperienza su un campo a 11. Gioco organizzato e pulito, una giusta dose di agonismo condito con divertimento e amicizia.

I presupposti per un campionato ricco di soddisfazioni ci sono sicuramente e non sarà certo un caso se molte realtà del comprensorio hanno messo gli occhi addosso ad alcuni di questi ragazzi con l’obiettivo di assicurarsi le loro prestazioni… ma quando sotto la maglia batte un cuore biancoblu è difficile portarseli via da Ceriale.

Le prime impressioni di Andrea Savona

“Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo gruppo di ragazzi molto importante per il settore giovanile del Ceriale. Sono orgoglioso che la società abbia voluto affidarlo a me e per questo ringrazio tutti. Sono carico a 1000 per questa nuova avventura!”