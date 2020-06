Calcio, Varazze. Il pagellone di fine anno. Il punto esclamativo su un triennio da incorniciare

VARAZZE 8

Promozione, salvezza e piazzamento playoff nella stagione successiva.

C'è poco da dire sul percorso intrapreso dal club, mister Calcagno e i giocatori nerazzurri, dal giorno della rifondazione tecnica a seguito della retrocessione in Prima Categoria.

Resta il rammarico per non aver concluso la stagione e capire fino in fondo dove questa squadra sarebbe potuta arrivare, ma dalla truppa nerazzurra, nonostante un fisiologico calo ad inizio del girone di ritorno, era difficile aspettarsi di più.

Domani inizierà una nuova era, con l'annuncio di mister Berogno e del nuovo direttore sportivo.