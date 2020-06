Calciomercato. Un attaccante importante torna nel savonese, Fabio Rignanese pronto per una nuova avventura: "Peccato per l'interruzione del campionato, avevo già realizzato 12 reti"

“Nella passata stagione ho vestito prima la maglia del Legino, con cui non è mai nato un vero e proprio amore, poi quella dell’Acqui in Promozione. In Piemonte ho trovato subito la mia dimensione, interrotta solo dall’emergenza per il Covid-19. Un’annata che posso reputare tutto sommato positiva viste le 12 reti complessive, ma ora è tempo di voltare pagina.”

Per l’attaccante è giunto il momento di tornare vicino a casa: “Mi dispiace molto dover salutare l’Acqui ma la crisi nel calcio mi costringe a tornare in Liguria. Resta il rammarico per non aver completato il campionato, visto che ci ritrovavamo terzi a 4 lunghezze dalla capolista. Sono comunque pronto per una nuova avventura, pronto a dare il massimo per la nuova maglia.”