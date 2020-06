Miglio Blu: l'edizione del 2020 è stata rinviata, arrivederci al 2021

Il Miglio Blu di Portofino è diventata negli anni un punto fisso per gli appassionati del nuoto e atleti di vario genere e grado. Una manifestazione dilettantistica che accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di iscritti (nel 2019, iscrizioni chiuse a una settimana dall’evento con 250 partecipanti). Punta di diamante dell’evento è il percorso di gara in linea interamente all’interno della riserva marina di Portofino. Dalla baia di Niasca - sede di Outdoor Portofino - nella baia di Paraggi, fino alla spiaggia di Punta Pedale passando sotto al Castello di Paraggi e all'Abbazia della Cervara, il percorso è un tuffo in un acquario naturale.

La manifestazione coinvolge sponsor locali e nazionali - Cressi Swim, Pastificio Novella, Usobio, Niasca Portofino, EXO Kayak - e partner a livello istituzionale - Regione Liguria, Comune di Portofino e Comune di Santa Margherita Ligure, Area Marina Protetta e Parco di Portofino, Endas. Un team forte e fedele che da l’arrivederci al 2021.