Calcio, Pontelungo. Confermato mister Zanardini, la direzione sportiva va a Pietro Sansalone

Come raccontato nelle scorse ore, sono tante le società che a ridosso del via della nuova stagione (il primo luglio per la precisione), sono ancora alle prese con l'assetto dirigenziale societario.

L'ultimo club a ufficializzare le proprie mosse è stato il Pontelungo, reduce dal secondo posto nel campionato di Prima Categoria.

Assodata la presidenza di Michele Neri, è stato confermato alla guida della Prima Squadra mister Fabio Zanardini.

La novità riguarda il ruolo di direttore sportivo, la carica infatti è stata affidata a Pietro Sansalone, pronto a proiettarsi dietro la scrivania dopo tanti anni passati in campo al centro della difesa.