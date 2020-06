Calcio, Savona. Sarà un nuovo fine settimana di attesa per novità societarie

Il tempo corre rapido e ogni giornata a ridosso di inizio luglio può avere un peso specifico determinante per la strutturazione di una squadra, ancor di più nel campionato di Serie D.

Ecco perchè la costante attesa di possibili novità in merito alla chiacchierata cessione delle quote del Savona a un gruppo di imprenditori lombardi sta creando più di una preoccupazione in seno alla tifoseria.

Con tutta probabilità anche questo week end passerà senza novità pubbliche sostanziali, con il mese nuovo alle porte.

Ormai è da inizio giugno che si parla di questa possibile operazione e qualche rumor sull'identikit degli acquirenti è circolato. Tra le vie savonesi si mormora di imprenditori riconducibili al ramo della grande distribuzione.

Il tempo però corre (aperture delle liste di trasferimento comprese) e il margine per le semplici voci o indiscrezioni sta per scadere.