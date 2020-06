Nel corso del pomeriggio abbiamo sottolineato come Edoardo Capra non fosse l'unico big in odore di conferma a Imperia.

Anche Davide Sancinito, infatti, ha deciso di proseguire il proprio rapporto con la società nerazzurra.

Si conferma quindi la sensazione di un mercato senza eccessivi stravolgimenti nel ponente savonese, arrivati ormai a pochi giorni dall'apertura delle liste di trasferimento.