Calcio, Imperia. Ora è ufficiale, avanti con mister Alessandro Lupo

"Sono contento e ringrazio la Società perchè ha dimostrato di voler fare bene anche il prossimo anno - dichiara mister Alessandro Lupo - mi hanno accontentato per quel che riguarda l'allestimento della prossima rosa che, grosso modo, vede l'ossatura della scorsa stagione ma con innesti di qualità e di valore. Il prossimo anno, in serie D, non sarà facile, le squadre sono di valore con ambizioni e budget diversi da quelli dell'Eccellenza. Sono felice perchè molti dei nostri ragazzi hanno rifiutato offerte importanti a livello economico, al loro fianco dovremo essere bravi ad affiancare dei giovani che possano fare la differenza e, oltre a loro, probabilmente arriveranno dei nuovi giocatori che però dovranno dimostrare di essere attaccati alla maglia e di sudarla al 100% in ogni partita.

Il pubblico del "Ciccione" da grande entusiasmo ai ragazzi in campo, devono essere pronti per un campionato più difficile ma che può riservare grosse soddisfazioni.

Voglio ringraziare in particolar modo il Patron, Eugenio Minasso, per tutto quel che ha fatto e farà, spero che qualche altro imprenditore possa unirsi a lui per dare una mano alla Società.

Sono felice e gratificato - conclude mister Lupo - ora cercheremo di allestire la migliore possibile entro le nostre possibilità e speriamo di poter fare bene mantenendo la categoria, ci spero e lo voglio con tutte le mie forze perchè mi sono veramente affezionato a Imperia".