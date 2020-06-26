Calcio, Promozione: sono 35, ad oggi, le squadre che possono iscriversi al prossimo campionato

Sono attualmente 35 le squadre con la possibilità di iscrizione ai tornei di Promozione 2020/2021.
I possibili ripescaggi e il numero delle squadre iscritte sarà quindi decisivo per il varo del format e il numero di squadre presenti in entrambi i gironi.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021
ARENZANO FOOTBALL CLUB
BORZOLI
BRAGNO
CAMPOROSSO
CANALETTO SEPOR
CELLE LIGURE
CERIALE PROGETTO CALCIO
COLLI ORTONOVO
DIANESE E GOLFO 1923
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FOLLO SAN MARTINO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
FORZA E CORAGGIO
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
GOLIARDICAPOLIS 1993
LEGINO 1910
LEVANTO CALCIO
LITTLE CLUB JAMES
LOANESI S.FRANCESCO
MAGRA AZZURRI
MARASSI 1965
MOLASSANA BOERO
A.S.D. PRAESE 1945
REAL FIESCHI
SAMMARGHERITESE 1903
SERRA RICCO 1971
SOCCER BORGHETTO
TAGGIA
VALDIVARA 5 TERRE
VALLESCRIVIA 2018
VARAZZE 1912 DON BOSCO
VELOCE 1910
VENTIMIGLIACALCIO
VIA DELL ACCIAIO F.C.
VOLTRESE VULTUR