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Calcio | 26 giugno 2020, 16:52

Calcio, Promozione: sono 35, ad oggi, le squadre che possono iscriversi al prossimo campionato

Calcio, Promozione: sono 35, ad oggi, le squadre che possono iscriversi al prossimo campionato

Sono attualmente 35 le squadre con la possibilità di iscrizione ai tornei di Promozione 2020/2021.

I possibili ripescaggi e il numero delle squadre iscritte sarà quindi decisivo per il varo del format e il numero di squadre presenti in entrambi i gironi.


CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021

ARENZANO FOOTBALL CLUB

BORZOLI

BRAGNO

CAMPOROSSO

CANALETTO SEPOR

CELLE LIGURE

CERIALE PROGETTO CALCIO

COLLI ORTONOVO

DIANESE E GOLFO 1923

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOLLO SAN MARTINO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

FORZA E CORAGGIO

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

GOLIARDICAPOLIS 1993

LEGINO 1910

LEVANTO CALCIO

LITTLE CLUB JAMES

LOANESI S.FRANCESCO

MAGRA AZZURRI

MARASSI 1965

MOLASSANA BOERO

A.S.D. PRAESE 1945

REAL FIESCHI

SAMMARGHERITESE 1903

SERRA RICCO 1971

SOCCER BORGHETTO

TAGGIA

VALDIVARA 5 TERRE

VALLESCRIVIA 2018

VARAZZE 1912 DON BOSCO

VELOCE 1910

VENTIMIGLIACALCIO

VIA DELL ACCIAIO F.C.

VOLTRESE VULTUR 

redazione

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