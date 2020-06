Calciomercato, Pietra Ligure. Raffica di conferme per i biancazzurri, saluta Zunino

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/2021 con i seguenti calciatori:

- Mattia Angirillo

- Leonardo Ballone

- Thomas Basso

- Lorenzo Bianco

- Fabrizio Castello

- Davide Castiglione

- Valentino Chen

- Fabio D’Aprile

- Matteo Esposito

- Riccardo Gaggero

- Gianmaria Genta

- Michael Murru

- Mattia Noceto

- Erri Praino

- Andrea Rimassa

- Edoardo Rovere

- Tommaso Scarrone

Al contempo la Società comunica di non poter proseguire il rapporto sportivo con Elia Zunino, visti i problemi logistici e lavorativi del ragazzo che rendono impossibile la sua permanenza. Ad Elia vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quello fatto in queste quattro stagioni condite da 105 presenze e 66 gol, che lo portano a rimanere per sempre un simbolo della nostra società e che potrà considerare sempre il “De Vincenzi” come la sua seconda casa.