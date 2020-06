I migliori siti per guardare le partite in streaming

Il campionato è ripreso così come le coppe ma purtroppo sono ancora lontani i tempi in cui potremmo tornare sulle gradinate dello stadio a fare il tifo per la nostra squadra. Naturalmente questo non significa che dovremmo stare una stagione intera senza sport, anzi, per tutti gli amanti del calcio – ma anche degli sport in generale – c’è la possibilità di affidarsi ai servizi televisivi e in streaming.

Purtroppo gli eventi trasmessi in TV sono limitati oppure a pagamento mentre con lo streaming incorriamo spesso in servizi illegali e potenzialmente dannosi (malware e adware possono nascondersi facilmente nei banner e nei pop up di questi siti). Online però si trovano moltissimi servizi legali e che garantiscono una qualità ottimale per la visione delle partite. Abbiamo scelto cinque tra le piattaforme di streaming migliori disponibili online:

ElevenSports è uno dei servizi di streaming online più completi, dedicati a tutti gli eventi sportivi del mondo, non solo calcio, ma anche basket, boxe, automobilismo… Per accedere al suo catalogo davvero infinito (compreso dirette ed eventi esclusivi) è necessario sottoscrive un abbonamento mensile.

Altrettanto ben fornita ed in questo caso gratuita, è la piattaforma Sport-Stream365, su cui basta semplicemente effettuare la registrazione e creare un account per accedere allo streaming di partite di diversi campionati del mondo.

Streamingsports è facile e gratuito come il precedente e anche su questa piattaforma potete trovare tantissimi incontri sportivi, soprattutto partite di calcio da tutti i campionati del mondo.

Kodi, è un’app disponibile praticamente per tutte le piattaforme, Windows, Mac, Linux, iOS, e Android, che permette la trasmissione di TV via cavo in streaming sul vostro dispositivo, accedendo così anche a moltissimi incontri sportivi con dei semplici AddOn e in modo gratuito.

Probabilmente DAZN è la piattaforma di streaming più famosa del momento, tant’è che Sky l’ha incluso nel pacchetto di SkyQ e NowTV. Con Dazn, sono decine gli sport da seguire, anche di altre nazioni tutti trasmessi in una qualità eccellente. Purtroppo, a volte può essere la nostra connessione ad essere scadente, per questo vi consigliamo di usare una VPN per Dazn , per stabilizzare la vostra connessione e non perdere nemmeno un minuto.

Attraverso questi servizi legali (alcuni a pagamento altri no) potrete godervi ogni minuto dei vostri sport preferiti comodamente da casa e in alta qualità.