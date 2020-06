Calcio dilettantistico. Stabiliti i punteggi per concorrere ai ripescaggi

La nuova strutturazione che avranno i campionati dilettantistici liguri, prima della riforma nazionale annunciata dal presidente Sibilia, porterà inevitabilmente alcuni club a venire ripescati, soprattutto in Eccellenza, per completare gli organici dei rispettivi.

Il Comitato Regionale Ligure ha varato il prospetto relativo all'assegnazione dei punteggi per ogni club. L'attribuzione vale solo per le prime squadre a 11, per il calcio a 5 e le Juniores verrà redatto in un secondo momento.

Punteggi per completamento organico:

Saranno escluse le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive e le Società “ripescate” (ammesse al campionato superiore dopo la chiusura delle iscrizioni) nelle ultime tre stagioni sportive.





A) Posizione in classifica

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime tre stagioni sportive, nella stagione regolare, indipendentemente dalla Categoria alla quale si è partecipato:

Stagione sportiva 2019/2020

- 2° classificata “ 75

- 3° classificata “ 55

- 4° classificata “ 30

- 5° classificata “ 15

In caso di parità tra due o più squadre, le Società saranno ritenute ex-aequo con la classificazione migliore.

Stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019

- 1° classificata punti 25

- 2° classificata “ 15

- 3° classificata “ 10

- 4° classificata “ 5

- 5° classificata “ 3

In caso di parità tra due o più squadre, le Società saranno ritenute ex-aequo con la classificazione migliore.

B) Posizione nella classifica di Coppa Disciplina del campionato a cui si è partecipato nelle ultime tre stagioni:

- 1° classificata punti 20

- 2° classificata “ 15

- 3° classificata “ 10

C) Partecipazione all’attività Giovanile di Lega e di S.G.S. nelle ultime tre stagioni,

Categorie Juniores – Allievi – Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Primi Calci – Piccoli Amici:

- Partecipazione a 7 categorie – per stagione punti 30

- Partecipazione a 5 o 6 categorie – per stagione “ 20

- Partecipazione a 3 o 4 categorie – per stagione “ 10

- Partecipazione a 1 o 2 categorie – per stagione “ 5

D) Ulteriore partecipazione all’attività di Lega nelle ultime tre stagioni sportive:

- Partecipazione ai campionati con una squadra “B”

– per stagione punti 5

E) Partecipazione al Calcio Femminile nelle ultime tre stagioni sportive

Partecipazione all’attività femminile nelle Categorie “Eccellenza” (Serie “C” 2017/2018), Under 19, Under 17, Under 13

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) – per stagione punti 15

- Partecipazione con una squadra – per stagione “ 5

F) Partecipazione al Calcio a Cinque nelle ultime tre stagioni sportive

Partecipazione all’attività di Calcio a Cinque nelle Categorie Serie “C”, Serie “D”,

Femminile Serie “C”, Under 19, Under 17, Under 15

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) – per stagione punti 15

- Partecipazione con una squadra – per stagione “ 5

G) Partecipazione alle Assemblee del C.R.Liguria del: 08.12.2016 (Ordinaria Elettiva)

– 23.12.2017 (Straord. Elettiva Consigliere Federale)

– 22.09.2018 (Straord. Elettiva Consiglieri Federali e Biennale Gestione Contabile e Amm.va C.R.L.)

- Partecipazione a 3 Assemblee punti 20

- Partecipazione a 2 Assemblee “ 10

- Partecipazione a 1 Assemblea “ 6

H) Ulteriori criteri di valutazione

- 1) Società proprietaria o che gestisce il campo di giuoco in cui si disputano le gare della categoria per la quale si richiede il “ripescaggio” punti 20

- 2) Anzianità di affiliazione Federale, per ogni anno “ 0.50