Calcio. E' già finita l'esperienza di Sandro Siciliano al Rivoli, la squadra non si iscriverà in Eccellenza

Colpo di scena a Rivoli. Niente prima squadra, niente Eccellenza, niente Siciliano in panchina (era arrivato un rivolese doc come allenatore), niente più Scozzaro presidente. Niente giovanili, niente scuola calcio, niente nuovo progetto: l'impossibilita' di recuperare i permessi tanto ambiti impediscono agli Scozzaro, ultimi a mollare, di trovare l'accordo con il Comune per fare partire i lavori, i miglioramenti alle strutture e le costruzioni dei nuovi campi. Il progetto era stato studiato da mesi, c'era grande entusiasmo, ci avevano lavorato ingegneri, architetti, addetti ai lavori del Comune e della società. Invece, niente da fare.

Gli Scozzaro, che molto hanno fatto per la Rivoli calcistica, si trovano nelle condizioni di non poter proseguire. Le forze, questa volta, si erano concentrate sullo sviluppo di settore giovanile e scuola calcio. Un'idea di crescita rivolta al futuro, con l'obiettivo di ammortizzare l'investimento recuperando utile dall'affitto nel tempo dei campi, che sarebbero sorti in via Orsiera. Via Isonzo, invece, sarebbe stata interessata da un restyling.

Tutto finito. Non partirà nulla. A confermarlo Giuseppe Scozzaro e soprattutto il presidente, il papà Agostino, che ha portato avanti con entusiasmo la sua voglia di rivolesità sportiva. Oggi si arrende: "Visto l'imminente tesseramento e il grande rispetto verso i nostri ragazzi e i nuovi atleti che si sarebbero a breve iscritti la società Fcd Rivoli Calcio comunica che non e' nella possibilità di continuare e iniziare la stagione 2020/21 in quanto dopo sei mesi di colloqui con il Comune non abbiamo ancora ottenuto i permessi per migliorare le strutture come promesso'.

E adesso? Una sola cosa e' certa: il Rivoli lascerà un buco nella composizione degli organici di Eccellenza 2020/21. Il resto e' un futuro incerto, tutto da scrivere.