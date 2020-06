Calcio, Celle - Riviera. Il nuovo responsabile del Settore Giovanile è Silvano Perrone

"Sono contento di incominciare questa nuova avventura in una società ambiziosa frutto della fusione tra Celle e Riviera del Beigua, due società che negli ultimi anni hanno lavorato decisamente bene. L'obiettivo è il connubio tra crescita tecnica e divertimento, per valorizzare e far maturare tutte le caratteristiche comportamentali e calcistiche dei nostri ragazzi".