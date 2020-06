Calcio, Eccellenza: Gabriele Sabatini si separa dalla Fezzanese

U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 comunica che, dopo tre stagioni ricche di successi, si separano in maniera consensuale le strade del club del Presidente Arnaldo Stradini e di mister Gabriele Sabatini.

Con mister Sabatini alla guida il club "Verde" ha vinto il campionato di Eccellenza della Liguria, polverizzando ogni record per quanto riguarda le reti messe a segno in una singola stagione, e conquistato una storica salvezza diretta nel torneo di Serie D senza dover disputare i Play - Out.

Questo il saluto riservato al tecnico da parte della Fezzanese:

"Mister ti vogliamo ringraziare per questi tre incredibili anni trascorsi insieme che ci hanno permesso di apprezzare la tua competenza, professionalità e serietà, ma soprattutto per esserti dimostrato sempre uomo corretto e leale, la cosa più importante per la nostra Società. Per sempre uno di noi!

Grazie Gabry"