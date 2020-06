Calciomercato. Letimbro. Tre addii ma la società si sta già muovendo: "Pronti a intervenire nei ruoli scoperti"

E' stata una chiusura di stagione informale e piacevole quella vissuta dalla Letimbro.

Sulla terrazza di mister Oliva non sono mancate infatti sorprese ed emozioni.

Nel corso della serata il Presidente Giuseppe Vitellaro ha premiato Davide Vanara che ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in gialloblu',raggiungendo il Capitano Luca Ottonello e Michele Battistel, ma soprattutto la dirigenza e Mister Oliva hanno voluto ringraziare tutti coloro hanno permesso alla Letimbro la permanenza nel campionato di Prima Categoria, un traguardo storico per i gialloblu.

"Dal 1 luglio la Societa' si mettera' al lavoro per impostare una stagione ancor piu' difficile, alla luce degli ultimi accadimenti - spiegano i dirigenti gialloblu - ma proprio per questo ancor piu' stimolante. Ci saranno degli addii come nel caso di Matteo Cappelletti e Simone Martino che andra' al Quiliano per motivi logistici visto che abita a pochi metri dal campo e Riccardo Valerioti che era in prestito dalla Veloce, che si vanno ad aggiungere a chi per motivi di lavoro aveva dovuto abbandonare a stagione in corso come nel caso di Matteo Bonzo.

Proprio per questo la Societa' forte della conferma avuta da parte di tutti i suoi giocatori storici sta operando per andare a coprire i ruoli scoperti, puntando come negli ultimi anni su giovani di valore ed un paio di giocatori di categoria con lo spirito adatto alla filosofia gialloblu".