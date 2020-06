Calcio. L'in bocca al lupo di Flavio Ferraro al Bragno: "Felice che il presidente Ferraro e la società possano andare avanti"

Non sono arrivati a un accordo Flavio Ferraro e il Bragno.

Ieri è infatti arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Mario Gerundo alla guida dei biancoverdi.

"Ringrazio il presidente Roberto Ferraro per il suo interesse sono soprattutto felice per lui per il proseguimento dell'attività sportiva. Al Bragno e a mister Gerundo va il mio più grande in bocca al lupo per la prossima stagione.

Il mio futuro? Si vede che non era ancora tempo di chiudermi in Val Bormida - scherza il tecnico - vedremo più avanti se ci saranno le condizioni per tornare in pista".