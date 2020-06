Calcio, Savona. Inizio di settimana senza novità. Da domani i giocatori si svincolano

L'ottimismo che si registrava una settimana fa, dopo il messaggio pubblicato dal commercialista Carlo Sergi è giorno dopo giorno andato a sfumare.

In città non sono arrivati ulteriori segnali sui possibili sviluppi della trattativa chiacchierata nelle scorse settimane e la fretta con cui corre il calendario non lascia spazio di serenità nei tifosi.

Da domani, anche i giocatori non di proprietà che hanno dato la disponibilità a rimanere sotto la Torretta, in caso di un pesante e concreto consolidamento societario, potranno infatti accasarsi in altre squadre, con l'apertura delle liste di trasferimento.

I quadri tecnici delle altre società sono già in movimento e ciò comunque arrecherà dei ritardi nella costruzione del possibile nuovo organico.

Il tempo per correre ai ripari non manca, le iscrizioni si apriranno infatti a fine luglio, ma ogni giorno in più lascerà inevitabilmente meno spazio alle parole o alle dichiarazioni di intenti.